Операция по возвращению контроля Украины над Купянском Харьковской области — одна из немногих положительных новостей на фронте в 2025—2026 годах. Участие иностранцев в рядах Сил обороны до недавнего времени было малоизвестной страницей Купянской операции. Специально для NV 13-я бригада оперативного назначения НГУ Хартия раскрыла много новых деталей.

Батальон оперативного назначения Хартии помогал создавать условия для начала Купянской операции, а сейчас ведет бои в центральной части города. Большинство бойцов этого батальона — латиноамериканцы. Как бригада получила в свои ряды боеспособных и мотивированных иностранцев, чем именно это подразделение проявило себя в Купянске и что о службе в Украине и боях против российских захватчиков говорят сами добровольцы из-за рубежа — обо всем этом в эксклюзиве NV.

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«Русские хорошо знают нас». Кто такие Р.У.Г. и как они оказались в Хартии

Командир с позывным Гамлет — одно из новых лиц в рядах бригады Хартия. Мужчина вспоминает, что приехал в Украину «на три месяца», чтобы принять участие в обороне страны, когда российская агрессия еще только начиналась. Три месяца превратились в 11 лет, а доброволец Гамлет дорос до командира одного из самых эффективных подразделений.

«Когда-то давно, еще со времен АТО, у нас было название — разведывательно-ударная группа. Довольно формальное название. Но оно со временем стало узнаваемым, у нас появилась своя символика, свой лозунг, и теперь о Р.У.Г. русские знают хорошо. Мы пересекались уже на многих направлениях — и всегда заканчивалось для них плохо», — начинает рассказ Гамлет.

За годы войны в Украине мужчина прошел путь от пехотинца, который лично ходил в ожесточенные штурмы и неоднократно получал ранения, до человека, который выстроил целую инфраструктуру рекрутинга и подготовки иностранцев к службе в Силах обороны Украины. Гамлет и его команда сменили много подразделений, участвовали в боях под Киевом, контрнаступлении в Херсонской области, в Курской операции и в обороне Сумщины. До осени 2025 года Гамлет был командиром роты 47-й механизированной бригады, где также руководил иностранцами. Осенью структура Р.У.Г. перешла к Хартии, Гамлет стал командиром батальона оперативного назначения, в который интегрировались и иностранные бойцы.

Комбат Гамлет / Фото: Сергей Окунев / NV

«Наша специфика — это штурмы. И только. У нас есть определенная инфраструктура рекрутинга в Латинской Америке, наши бойцы из Колумбии, Аргентины, Бразилии и других стран. Без серьезной подготовки никто никого никуда не бросает, такого нет и не будет никогда. Не могу сказать, что иностранцев, желающих служить здесь, становится меньше, даже наоборот. Раньше только отдельные подразделения системно занимались иностранцами. Сейчас есть ресурсы и официальное юридическое оформление. У нас есть возможность наращивать эту составляющую, и мы будем это делать», — объясняет Гамлет.

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Один из высокопоставленных офицеров бригады в разговоре с журналистом NV говорит, что процесс перевода подразделения Р.У.Г. в ряды Хартии был крайне непростым, однако оценивается как очень серьезный шаг по усилению бригады опытными бойцами.

Много времени для раскачки не было. Почти сразу после того, как Гамлет заступил на новую должность, его подразделение приняло участие в начальной фазе операции в Купянске.

Плацдарм для контрудара и зачистка города. Что именно иностранцы делают в Купянске

На одном из полигонов в Харьковской области — как всегда шумно. Однако, если звуки выстрелов привычны, то команды и разговоры на испанском и португальском языке сразу выдают, что именно здесь тренируется особое подразделение Хартии. Несмотря на ужасную погоду, холод и метель, иностранные добровольцы готовятся без перерывов. Группы отрабатывают на полигоне специальные задачи и тактику, которая будет использована совсем скоро.

Тренировка Р.У.Г. на полигоне / Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Среди бойцов Р.У.Г. — аргентинец Перро. Мужчина в Украине с октября 2024 года.

«Я военнослужащий Вооруженных сил Аргентины. Несколько лет служил в национальной армии, затем около пяти лет провел во Французском интернациональном легионе, участвовал в операциях в Африке. А дальше понял, что настоящий опыт и совершенствование своих навыков как профессиональный военный я могу получить именно в Украине. Уже могу сказать, что эта война — совсем не то же самое, что в Африке. Здесь мы имеем дело с регулярными войсками, у которых есть бронетехника, артиллерия, авиация. Это не операция против террористов. Однако именно для этого я и оказался здесь — чтобы участвовать в настоящей войне», — рассказывает Перро.

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Осенью 2025 года он был в составе группы, которая должна была выбить оккупантов из лесополосы в окрестностях Купянска. Этот участок должен был стать одним из плацдармов для возвращения инициативы украинскими силами. Штурмовать должны были две группы, однако по определенным причинам задачу пришлось выполнять только группе Перро.

«Мы зашли, начали штурмовые действия, впоследствии заняли всю лесополосу. Зачистили все укрытия, которые были в ней, уничтожили врага. В частности был один бункер, из которого по нам стреляли из пулемета, но нам удалось уничтожить его с помощью тактики. Во время атаки я был ранен, обломок перебил мне сухожилия и нерв на ноге, но я продолжил бой. Впоследствии нам поставили задачу эвакуировать двух украинских военнослужащих, они были ранены во время артобстрела. Мы сделали это, они живы», — делится аргентинец.

Боец Перро / Фото: Сергей Окунев / NV

С ранением мужчина попал в госпиталь, после выписки должен был проходить реабилитацию, которая в таких случаях длится от четырех до шести месяцев. Однако уже сейчас Перро вернулся к тренировкам и подготовке других добровольцев из Латинской Америки. Он знает сразу несколько языков, в частности испанский и португальский, что существенно помогает в коммуникациях. После операции под Купянском Перро получил звание сержанта.

«Я должен был бы быть в госпитале, прямо сейчас. Но попросил разрешения тренироваться. Стал инструктором группы, сейчас готовлю бойцов, пока сам не смогу снова вернуться к боевым задачам, на настоящую войну», — говорит о своих планах военнослужащий.

Пока Перро проходил лечение, его побратимы из Р.У.Г. действовали уже в центральной части Купянска. В декабре, когда Хартия впервые объявила об успешной операции в городе, подразделения иностранцев перешли к зачисткам нескольких ключевых локаций, где еще сохранялись очаги сопротивления врага, который фактически находился в глубоком окружении.

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«Если говорить именно о городе, то сначала нам было надо пройти и зачистить почти 10 километров. Мы сделали это всего за пять дней. Дошли до больницы, это уже центральная часть Купянска. Далее начались штурмы Купянского горсовета. Потери? Говорю вам откровенно, для таких штурмовых действий и при таком засилье дронов, я считаю, у нас вообще нет потерь. Ориентировочно на одного нашего погибшего где-то семь или восемь погибших россиян, это в целом статистика по Купянской операции», — объясняет командир Гамлет.

Боби — еще один доброволец батальона оперативного назначения. Мужчина рассказывает, что на родине, в Бразилии, был гражданским, работал в ресторане, но мечтал служить в армии. По словам Боби, попасть в бразильскую армию не так просто, количество претендентов очень большое. В Украине у мужчины был друг, который сообщил о возможности пойти на службу добровольцем. Так Боби оказался в рядах Хартии.

Боец Боби из Бразилии / Фото: Сергей Окунев / NV

«Моей первой миссией стал Купянск. Это было сложно: нам нужно было сначала зачистить подземное укрытие россиян в больнице, потом незаметно выйти к зданию городской администрации и провести зачистку там, вернуть контроль над администрацией. В бункере больницы было двое врагов, их уничтожили. Сразу после этого началось массированное применение дронов и артиллерии, очень интенсивное. Поэтому мы некоторое время пережидали в том же укрытии, а дальше перешли к штурму администрации. Во время этой задачи у нас был один раненый. Затем мы начали контролировать небо, сбили несколько дронов. В этот момент мы смогли вывесить флаги, сделать фото, потому что здание мы уже контролировали. Раненого удачно эвакуировали», — пересказывает события Бобби.

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Украинский флаг над горсоветом Купянска / Фото: Корпус Хартия

О зачистке Купянской мэрии Хартия публично сообщила 12 января. Это здание было одним из мест сосредоточения одиночных групп оккупантов. Гамлет говорит, что у врага осталось 2−3% от численности его подразделений, которые когда-то находились в Купянске. По мнению командира, полная зачистка — вопрос дней или максимум нескольких недель, а прячущиеся по подвалам оккупанты находятся в крайне плохом положении, без обеспечения они на грани голодной смерти.

«Памятник колумбийцам». Каков настоящий вклад иностранцев в Купянскую операцию

Еще в конце зимы 2025 года в профильных милитари-группах в соцсетях начали появляться первые свидетельства сверхэффективной работы колумбийцев и других латиноамериканцев на Харьковщине. Тогда один пользователь написал комментарий: «Когда-то в Купянске должен появиться памятник колумбийцам».

Бойцы Р.У.Г. в центре Купянска / Фото: Корпус Хартия

Высокопоставленный офицер Хартии при подготовке этого материала подтвердил журналисту NV важную роль иностранцев в боях за Купянск, но заметил, что операция в городе — это комплексные действия различных подразделений, родов войск и служб.

«Чтобы никого не обижать в контексте памятников, можно сказать, что в Купянске когда-то появится латиноамериканский квартал. В честь тех, кто внес свой вклад в освобождение», — говорит офицер Хартии.

Иностранный воин Хартии у входа в мэрию Купянска / Фото: Корпус Хартия

Во время активной зачистки в центре Купянска работали передовые подразделения ССО и СБУ «А». В Сети есть кадры их работы в городе. Всего в Купянской операции участвовали подразделения 144-й ОМБр, 104-й ОБрТрО, 41-й ОМБр, 125-й ОВМБр, 425-го полка Скеля, 127-й ОВМБр, 101-й ОБрТрО, 151-й ОМБр, 429-й бригады Ахиллес, а также отдельный отряд специального назначения Lasar’s group.

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Критически важно то, что другим подразделениям удалось организовать «блокаду», перекрыв доступ россиянам с севера. Именно это позволило отрезать оккупантов в центральной части Купянска от обеспечения и сделало невозможным подход подкрепления. Впрочем, все детали этой операции, вероятно, можно будет обнародовать значительно позже.

«Что дальше? Будем готовы к новым приказам. Мы готовы штурмовать, если будут поставлены задачи. Есть определенные нюансы относительно штурмовых действий зимой, иногда погода может помогать, иногда — наоборот. Но мы будем адаптироваться к условиям. Опыт у нас есть — это точно», — резюмирует командир батальона Гамлет.