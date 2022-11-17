«Крым — в зоне поражения». Оккупанты переезжают в Краснодарский край, потому что думают, что ВСУ могут освободить полуостров — интервью 17 ноября, 18:46 Эксклюзив НВ Мужчина проходит мимо доски с рекламой новых антироссийских марок об уничтожении Крымского моста (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Чиновники-оккупанты паникуют и переселяются из Крыма в Краснодарский край России, ведь чувствуют, что ВСУ смогут освободить остров в ближайшее время, сообщил глава крымской проектно-образовательной платформы Q-Hub Эмиль Ибрагимов.

В интервью Радио НВ Ибрагимов рассказал о настроениях россиян и украинцев в Крыму, а также о взрывах в Джанкое, раздавшихся 16 ноября.

— Скажите, пожалуйста, что произошло поздно вечером в Джанкое?

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— По официальным данным трудно делать какие-то выводы, но и на официальные данные тоже не стоит ориентироваться, потому что, как всегда, там нет «потерь».

Из местных источников мы знаем, что были взрывы где-то шесть, кто-то писал о восьми «хлопках» в восточной части города Джанкой. Как известно, это были удары по аэродрому Джанкой.

Через 40 минут были удары, возможно, по трансформаторам или энергетической инфраструктуре, после чего в некоторых районах города пропал свет. Если оценивать то, что пишут местные СМИ, то одно из них написало о частичном повреждении. То есть, все же информация проникла в публичное пространство — и о том, что было незначительное, как они пишут, повреждение инфраструктуры, и о военном аэродроме в Джанкое.

Известно, что на этом аэродроме дислоцируется 39 вертолетный полк. Кроме того, там дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4 командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрильи. Среди них такие вертолеты, как Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

— Можем надеяться, что какая-нибудь вражеская техника была повреждена, если, конечно, принять версию об обстреле аэродрома?

— Можно оценивать по данным спутниковых снимков. Даже через Google Maps, что было повреждение аэродрома. Я вижу на спутниковых снимках по меньшей мере три следа от поврежденных вертолетов, повреждения одной из баз и еще одно здание, но я не знаю, что именно в этом здании [находится] и почему оно важно. Это уже должен сказать эксперт по военной авиации.

Но на спутниковых снимках отчетливо видны удары и поврежден вертолет. На одном видны следы от вертолета. Видна часть вертолета, который еще убрали из этого, так сказать, вертолета паркинга. Все это видно на спутниковых снимках.

— Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что временно оккупированный Крым становится похож больше на ловушку для РФ. И, по его словам, после повреждения Керченского моста в России сейчас в разы снизились возможности поддерживать свои войска на юге Украины, в Крыму, в частности. Как в таких условиях чувствуют сейчас оккупанты на полуострове? Как они ведут себя в Крыму сейчас?

— Я знаю, что они постоянно вводят какие-то уровни угроз. Как говорят местные чиновники официально, сейчас желтый уровень опасности. То есть они готовятся к атаке. И конечно, этот миф о том, что все спокойно и нет паники, должен успокаивать. Есть информация, что именно в Крым передислоцируют свои войска оккупанты, чтобы сохранить технику и живую силу. Но уже после освобождения Херсона стало ясно, что полностью контролируются все дороги в Крым — Армянск, Джанкой и т. д. Думаю, можно заключить, что крымские дороги полностью контролируются, и сейчас в зоне поражения Крым все же находится. Это было еще до освобождения Херсона. Но сейчас думаю, что нашим силам будет значительно легче доставать до военных объектов и российской армии, которая расположена, тем более, на севере Крыма.

— Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, говорит, что освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятно. Он говорит, что русская армия может уйти с полуострова в результате политического решения. А как вы на сегодняшний день оцениваете вероятность и возможность такого политического решения? Еще несколько месяцев назад мы могли бы сказать, что это невероятно, Путин никогда на это не пойдет. Но сейчас после того, как ВСУ вытеснили российские войска из Херсона, возможно, таким образом будет развиваться ситуация в Крыму?

— Я думаю, что сейчас можно уже делать выводы, как говорят многие военные эксперты, которые действительно разбираются в военном деле, что самые сложные бои, если брать южное направление, будут в Херсонской области. Уже не будет такой проблемой взять под контроль именно крымское направление и добраться до Крыма.

Сейчас все ожидают, что будет происходить на Кинбурнской косе, потому что это выход на левый берег; и что будет происходить на мелитопольском, то есть запорожском направлении; с двух сторон — с запада и с востока. После того, как мы поймем, как там происходят события, какими будут успехи наших военных на левом берегу, можно будет делать реальные выводы по Крыму. Но только политическая воля и какие-то посторонние переговоры, о которых мы не знаем, могут уберечь, так сказать, оккупантов от разгрома на крымском направлении. Но с точки зрения военной стратегии проблема освобождения Крыма военным путем не является проблемой.

— Какие настроения сейчас царят среди мирного населения на полуострове? Что они говорят? Как они живут? Ждут ли возвращения Крыма в Украину?

— Конечно. Надо оценивать реакцию местных в телеграм-каналах, в соцсетях они открыты. И мы видим, что многие люди, конечно, ждут ВСУ, освобождения. И тем более после успехов на херсонском направлении еще больше такой надежды возникло у людей. Конечно, есть паника среди оккупантов и пророссийской части, точнее граждан России, которые незаконно оказались в Крыму после оккупации в 2014 году.

— Да, были такие, которые пытались воспользоваться ситуацией. Им казалось, что так будет всегда.

— Это политика колонизации. И мы видим, что многие [из них] покинули Крым. Потому что они понимают опасность, несмотря на успокаивающие дифирамбы официальных оккупационных властей в Крыму.

Большинство людей — крымские татары, украинцы — очень ждут освобождения Крыма. Но другая часть людей, являющихся оккупантами, конечно, либо переселяют свои семьи, либо уже сами переселяются. И я думаю, что там действительно существенная паника. И мы видели эту панику после ударов наших ВСУ по Севастополю, Новофедоровке, Керчи, сейчас — Джанкой, эти пробки на Керченском мосту. То есть реалии таковы, что больше страха из-за успехов ВСУ.

— Какие пути для бегства выбирают сейчас те, кто хочет уехать и самостоятельно покинуть Крым? Потому что мы знаем, что Крымский мост сильно поврежден. Как они уезжают? И насколько массовый этот выезд сейчас?

— Крымский мост действительно поврежден. Говорят, полностью он может восстановиться до середины или даже до конца 2023 года. Это, конечно, если мы не говорим об освобождении Крыма ВСУ раньше. Неважно, политическим или военным путём.

То есть Крымский мост не может брать на себя значительную нагрузку, тем более военной техники, потому что есть определенные параметры. И сейчас оккупанты пользуются для перенаправления военной техники паромом, что значительно усложняет передислокацию военных сил. Это значительный позитив для наших ВСУ.

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Если говорить о гражданских, то все же мостом ограниченно пользуются, пользуются даже паромом. Мы видели видео и, как говорят местные, многие после нанесения ударов ВСУ покидают Крым. И мы знаем о переселении местных оккупантов или чиновников-оккупантов в Краснодарский край России, где они сейчас снимают себе квартиры, переселяются туда, чтобы там жить. То есть мы видим этот тренд и можем заключить, что это, конечно, паника и страх, что все же ВСУ смогут освободить Крым в ближайшее время.