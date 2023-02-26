Освобождение Крыма станет исторической точкой в попытках россиян ломать жизнь украинцам — Зеленский 26 февраля, 23:45 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма (Фото:Офис президента Украины)

Освобождением Крыма мы поставим историческую точку в попытках России ломать жизнь украинцам и народам Европы и Азии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня, 26 февраля, мы отмечаем День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. И именно сегодня такой разговор особенно важен. Разговор о том, чтобы информационно и всеми другими путями постоянно обеспечивать понимание, что Украина никого не покинет, никого не оставит врагу. Всех своих и все свое мы вернем из российской неволи", - сказал он в видеообращении вечером в воскресенье.

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Он напомнил, что "в 14-м году российская агрессия началась именно с захвата Крыма".

"Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал. Международное право победит именно здесь, на землях Украины: на Донбассе, в Приазовье, в Херсонской области и в Крыму", - заявил Зеленский.