Россия использует срочников для обороны временно оккупированного Крыма — Гуменюк
Марка, посвященная взрыву на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Российские оккупанты используют срочников из Челябинска для укрепления обороны временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.
«Россияне отдавали себе отчет, что Силы обороны Украины не остановятся на правом берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше», — сказала она.
По словам Гуменюк, россияне обустраивают оборону более глубоких рубежей.
«Сейчас их усилия направлены в сторону Крыма, туда подтянули дополнительные инженерные подразделения из состава срочников из Челябинской области, которые помогают там рыть окопы», — сказала спикер.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить Крым раньше Донецкой и Луганской области.
По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского полуострова.