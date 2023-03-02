Россия использует срочников для обороны временно оккупированного Крыма — Гуменюк

2 марта, 17:32
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Марка, посвященная взрыву на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Марка, посвященная взрыву на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты используют срочников из Челябинска для укрепления обороны временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

«Россияне отдавали себе отчет, что Силы обороны Украины не остановятся на правом берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше», — сказала она.

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По словам Гуменюк, россияне обустраивают оборону более глубоких рубежей.

«Сейчас их усилия направлены в сторону Крыма, туда подтянули дополнительные инженерные подразделения из состава срочников из Челябинской области, которые помогают там рыть окопы», — сказала спикер.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить Крым раньше Донецкой и Луганской области.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского полуострова.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Челябинск

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