Войска РФ строят оборонительные полосы на подступах к Крыму и на севере полуострова — украинская разведка 23 ноября, 12:36 Окопы россиян предположительно в районе КПП Чонгар (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Войска РФ активно готовятся к обороне оккупированного Крыма, они строят оборонительные полосы на подступах к полуострову и в северных районах.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, пишет Укринформ.

«Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района», — отметил он.

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Черняк пояснил, что для оккупантов очень важна эта часть территории, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ.

Представитель ГУР МО также добавил, что пока не наблюдается эвакуация российских военных с Крымского полуострова.

Ранее OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки, указывающие на то, что российские войска начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма. Спутники зафиксировали оборонительные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар.

В Генштабе ВСУ также сообщали, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере украинского Крыма.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.



Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий. По словам министра, когда украинские войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантам покинуть всю территорию Украины и назвал Крым «природным котлом».