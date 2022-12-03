Даже если мы выбьем россиян из Крыма, это не решит ключевую проблему — военный журналист 3 декабря, 09:32 Российский военный корабль во время учений в Черном море (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Радио НВ заявил, что даже если Вооруженные силы Украины выбьют россиян из Крыма, это не решит ключевую проблему Украины.

«Даже если мы выбьем россиян из Крыма, вытесним их оттуда, это не решит ключевую проблему, потому что они будут бить с территории России по нашим объектам, не входя в воздушное пространство Украины, не заходя на территорию Украины. И это является ключевой проблемой для нас сейчас», — сказал Цаплиенко Радио НВ, напомнив, что об этом еще в сентябре писали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаил Забродский.

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Он добавил, что Украина должна оказывать давление на партнеров и убеждать их предоставить адекватное оружие, которое позволит закончить войну.

В статье для Укринформа, опубликованной 7 сентября, Забродский и Залужный писали, что хотя агрессор после освобождения Крыма потеряет базу для ЧФ, сеть аэродромов, больше количество запасов материальных средств и, вероятно, личного состава и техники, ничто не сможет существенно помешать «болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота к военно-морской базе Новороссийск на восточном побережье Черного моря». При этом военное присутствие страны-террориста в регионе сохранится, как и угроза ракетных ударов, а потеря запасов материальных средств и личного состава, вероятно, будет иметь временный эффект, сказано в статье.

«Подытоживая сказанное и обсуждая уже дальнейшие перспективы, после 2023 года можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но опять же — продолжающийся конфликт, потери жизней, расходы ресурсов и до конца не определенный конечный результат», — говорится в статье украинских генералов.