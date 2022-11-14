Нардеп назвал условие дальнейшего освобождения Херсонской области и Крыма

14 ноября, 14:53
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По словам Сергея Рахманина, дальнейшее освобождение Херсонской области и Крыма будет возможно после освобождения Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам Сергея Рахманина, дальнейшее освобождение Херсонской области и Крыма будет возможно после освобождения Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Радио НВ назвал условие дальнейшего освобождения Херсонской области и Крыма.

«Не думаю, что сейчас есть смысл говорить о дальнейшем освобождении Херсонщины, по крайней мере, пока не будет успешного продвижения на запорожском направлении. Когда мы сможем продвинуться в Мелитополь, освободить его, тогда можем говорить, каким образом будут развиваться события по освобождению Херсонщины, а дальше — Крыма», — сказал Рахманин Радио НВ.

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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ говорил, что следующим шагом после освобождения Херсона будет битва в районе Токмак, Мелитополь, Угледар.

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Также он отметил ключевое значение Мелитополя.

«Конечно, Мелитополь — это ключевой город с самого начала. Если посмотреть на карту, то по пути коридора из России в Крым как раз не Мариуполь, а именно Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации. Поэтому, конечно, мы, к сожалению, его не обороняли в феврале, противник приехал туда без боя. А теперь его нужно отбивать, это потребует очень продолжительных сражений и значительных, к сожалению, жертв», — сказал главный редактор Цензор.НЕТ.

О ключевой роли Мелитополя для дальнейшего освобождения Херсонской области говорил также военный эксперт Олег Жданов.

14 ноября СМИ сообщили, что в оккупированный Мелитополь и близлежащие села начали массово завозить мобилизованных россиян.

13 ноября мэр города Иван Федоров заявил, что оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Украина-Россия Херсонская область Мелитополь Война в Украине Российско-украинская война Сергей Рахманин Радио НВ Война России против Украины

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