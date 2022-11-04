В Крым незаконно переехали около 800 тысяч россиян, их нужно принудительно выдворить — Ташева 4 ноября, 13:24 Тамила Ташева (Фото:НВ)

За период российской оккупации в Крым незаконно переехали около 800 тысяч граждан РФ. Согласно украинскому законодательству их нужно принудительно депортировать с полуострова.

Об этом заявила постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает представительство президента на полуострове в Facebook.

«Согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу, их нужно принудительно выдворить. Поэтому если они нелегалы, то должны вернуться в Россию, выехать из украинского Крыма после деоккупации», — сказала Ташева.

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Она добавила, что только после отъезда назад в Россию, граждане РФ смогут потребовать от Украины право на пребывание или проживание. По ее словам, заявки от россиян, которые имеют украинских супругов или детей, будут восприняты с пониманием, как и заявки тех граждан РФ, которые докажут свою поддержку Украины.

«Это сложный вопрос, ведь они незаконно находятся на территории нашего государства и принимают участие в преступной колонизационной политике Кремля», — подытожила Ташева.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться. До конца текущего года он спрогнозировали значимые победы ВСУ.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.