Оккупанты в Крыму готовятся к наступлению ВСУ и освобождению украинского полуострова — разведка 9 февраля, 15:39 Взрывы на российской авиабазе в Новофедоровке, 9 августа (Фото:REUTERS)

Российские оккупанты, по данным военной разведки, готовятся к операции Вооруженных сил Украины по освобождению украинского Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

В разведки сообщают, что российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали «решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности». Высокий уровень угрозы оккупанты установили в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма. Срок действия мер не ограничен — до принятия решения об отмене, отметили в ГУР.

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В решении оккупантов указано, что подразделениям российской ФСБ в Крыму и отделению оккупационного МВС, необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев и регистрацией временного места жительства.

Также подразделениям российской МЧС предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления «спасательных операций». Местные «администрации» должны обеспечить места для временного размещения людей. На министерство здравоохранения оккупантов возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

«Подобные „меры безопасности“ со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину», — подытожили в ГУР.

Разведка также опубликовала соответствующий «документ» оккупантов.

Фото: ГУР МО України/Telegram

Фото: ГУР МО України/Telegram

Фото: ГУР МО України/Telegram

30 сентября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны.

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

2 февраля издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны сообщило, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска из Крыма.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.