В освобожденном селе Кондратовка на Сумщине продолжаются мероприятия по зачистке территории. Как сообщил в эфире телеканала Эспрессо заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, в населенном пункте наблюдается сильная вонь из-за тел уничтоженных оккупантов, которые остаются на улицах.

Бицак отметил, что жители Кондратовки покинули село еще до вторжения, а судьба тех, кто остался на тот момент, пока неизвестна.

«Жителей в населенном пункте Кондратовка давно не было. Люди, которые оставались там перед вражеским вторжением, исчезли, их судьба пока неизвестна. Кондратовка — очень большой населенный пункт, в котором раньше были школа, больница и клуб», — подчеркнул заместитель председателя райсовета.

Бицак заявил, что освобождение Кондратовки могло произойти раньше, однако в таком случае существовала реальная угроза значительных потерь среди украинских военных.

По его словам, операцию провели с соблюдением всех тактических требований, что позволило достичь результата без лишних рисков.

«Говорят, там стоит сильная вонь, потому что по селу еще лежат тела мертвых оккупантов. Сейчас идет зачистка, будет наведен порядок и порядок. Мы обязательно отстроим это село», — добавил Бицак.

25 июля проект DeepState сообщил, что 225-й Отдельный штурмовой батальон освободил Кондратовку в Сумской области. По данным источников DeepState, подразделение 225 ОШП завершило зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение в Сумской области.

Отмечается, что в течение операции украинские подразделения нанесли значительные потери врагу. В частности, ликвидирован батальон 40-го отдельного мотострелкового полка, батальон 155 ОБрМП, батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады и их комбат.

Аналитики проекта добавили, что российская пехота некоторое время находилась в окружении.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цели которой достигают уже почти 10 месяцев.