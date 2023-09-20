Освобождение Клещиевки и Андреевки приблизило ВСУ к одному из ключевых путей снабжения Бахмута — британская разведка 20 сентября, 09:01 Украинские военные возле Бахмута, 7 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Освобождение Силами обороны Клищиевки и Андреевки в Донецкой области приблизило украинские войска к дороге Т 0513, одному из ключевых путей снабжения Бахмута с юга.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 20 сентября.

Однако разведчики отмечают, что российские оккупанты продолжают контролировать железнодорожные пути, которые пролегают вдоль насыпи между Клещиевкой и Т 0513, создавая готовое к обороне препятствие.

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По данным отчета, именно передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожье могла ослабить оборону РФ вокруг Бахмута.

17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещиевку на Бахмутском направлении.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

Об освобождении Андреевки впервые стало известно 14 сентября. В ISW назвали деоккупацию Клещиевки и Андреевки «тактическими достижениями стратегического значения».