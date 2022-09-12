СБУ показала фото из освобожденного Изюма, где оккупанты оставили целые арсеналы боеприпасов

12 сентября, 10:38
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Оккупанты бежали из Изюма, оставив свои боеприпасы (Фото:СБУ)

Оккупанты бежали из Изюма, оставив свои боеприпасы (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины показала фото из освобожденного от войск РФ Изюма Харьковской области.

В пресс-службе ведомства в Telegram показали арсенал боеприпасов, которые российские оккупанты оставили при бегстве из города.

«Российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению — против врага», — отметили в СБУ.

Видео дня

10 сентября украинские военные вошли в Изюм Харьковской области и делились первыми видео.

Незадолго до этого ВСУ освободили от российских захватчиков Купянск и Балаклею Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=9FFDVPNEJ2s

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

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В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Изюм Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Контрнаступление Война России против Украины

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