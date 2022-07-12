«Оставили свою технику с боекомплектом». Вилкул рассказал подробности освобождения села Потемкино в Херсонской области

12 июля, 21:02
Село Потемкино освободили 30 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Село Потемкино освободили 30 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Убегая из села Потемкино в Херсонской области, войска РФ бросили свою технику в рабочем состоянии и с боекомплектом. Об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.

«Интересные подробности, о которых сейчас уже можно говорить, об операциях наших войск по освобождению Херсонской области. По информации ОКВ „Каховка“, в селе Потемкино, которое наши войска недавно освободили, орки убегая оставили свою технику, причем в рабочем состоянии и с боекомплектом», — написал он в Telegram.

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Он уточнил, что войска РФ бросили:

  • танк Т-72;
  • две единицы БМП-2;
  • БМД;
  • БТР.

«Боевые машины переданы ВСУ. Эти трофеи хорошо послужат на стороне Украины», — добавил он.

Село Потемкино освободили 30 июня.

Google Maps
Фото: Google Maps
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10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Херсонская область

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