«Оставили свою технику с боекомплектом». Вилкул рассказал подробности освобождения села Потемкино в Херсонской области 12 июля, 21:02 Село Потемкино освободили 30 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Убегая из села Потемкино в Херсонской области, войска РФ бросили свою технику в рабочем состоянии и с боекомплектом. Об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.

«Интересные подробности, о которых сейчас уже можно говорить, об операциях наших войск по освобождению Херсонской области. По информации ОКВ „Каховка“, в селе Потемкино, которое наши войска недавно освободили, орки убегая оставили свою технику, причем в рабочем состоянии и с боекомплектом», — написал он в Telegram.

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Он уточнил, что войска РФ бросили:

танк Т-72;

две единицы БМП-2;

БМД;

БТР.

«Боевые машины переданы ВСУ. Эти трофеи хорошо послужат на стороне Украины», — добавил он.

Село Потемкино освободили 30 июня.

Фото: Google Maps

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.

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