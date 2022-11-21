РФ перебрасывает авиацию вглубь оккупированных территорий после освобождения правого берега Днепра — Воздушные силы 21 ноября, 19:29 Юрий Игнат (Фото:Скриншот Media Center Ukraine — Ukrinform/Youtube)

Войска РФ стали перебрасывать авиацию вглубь временно оккупированных Крыма и Херсонской области после освобождения правого берега Днепра.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.

«Освобождение Херсонской области несколько изменило тактику применения российской авиации, потому что (был освобожден — ред) знаменитый аэродром в Чернобаевке, где была армейская авиация, вертолеты противника, эти вертолеты нужно куда-то переместить», — сказал он.

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Игнат добавил, что оккупанты все еще используют аэродром в Джанкое и еще четыре аэродрома в украинском Крыму, а также аэродром Чаплынка во временно оккупированной Херсонской области. При этом спикер добавил, что для авиации расстояние особого значения не имеет.

«Все равно это меньше аэродромов. Мы знаем, что около 40 аэродромов использует Россия. Это аэродромы Беларуси, оккупированного Крыма и территории России. Эти аэродромы используются истребителями, бомбардировщиками и вертолетами. Минус два аэродрома — для нас это только позитив», — сказал он.

Всего, по данным Генштаба, войска РФ потеряли в Украине 278 самолетов и 261 вертолет.