ВСУ завершают освобождение правобережья Херсонской области, там еще могут оставаться оккупанты для осуществления диверсий — оценки ISW

12 ноября, 09:41
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ВСУ освободили правый берег Херсонской области и вошли в Херсон, проводится зачистка (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ освободили правый берег Херсонской области и вошли в Херсон, проводится зачистка (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные завершают освобождение всего правогоберега Херсонской области после побега войск РФ, но там еще могут оставаться небольшие группы оккупантов, чтобы попытаться устроить диверсии.

Такие оценки озвучивает американский Институт изучения войны, комментируя успехи ВСУ в Херсонской области и их заход в Херсон 11 ноября.

Эксперты отмечают, что на правобережье, вероятно, остаются части российских солдат, но они, скорее всего, разбросаны по всей области и пытаются отступить по мере продвижения украинских войск к Днепру. Некоторые оккупанты могли остаться, чтобы попытаться вести диверсионную деятельность небольшими группами.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=EjS_43k8nuk

В ISW подчеркивают, что на данный момент неизвестно, сколько российских солдат остается на правобережье южного региона. Источники в РФ говорят, что отвод оккупационных войск якобы продолжался три дня и через Днепр перешли 20 тысяч российских военных и 3 500 единиц военной техники.

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В отчете говорится, что 11 ноября ВСУ добились крупных территориальных успехов на всей территории Херсонской области и в ближайшие дни продолжат укреплять контроль над правым берегом.

ISW, ссылаясь на геолокационные данные, подтверждают продвижение украинской армии в Херсоне и взятие областного центра под свой контроль. Украинский флаг также подняли в Киселевке и Чернобаевке — двух важных населенных пунктах вдоль трассы М14 к северо-западу от Херсона. Также отмечены успехи украинских военных в Снигиреве, Ингульце и в Бериславе в 60 км от Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRdcP7d0Yk

«В ближайшие дни украинские войска продолжат движение по основным дорогам к Днепру и освободят дополнительные населенные пункты», — отметили в ISW.

Там добавили, что уже считают всю правобережную часть Херсонской области освобожденной, учитывая тот факт, что армия РФ лишила себя возможности удерживать местность на правом берегу Днепра.

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«Украинские силы быстро завершат освобождение тех районов, которые еще не находятся под их контролем», — резюмировали эксперты.

Они также отметили поведение российских милитариблогеров, которые раскритиковали решение Минобороны РФ о побеге из Херсона, но сдержанно отреагировали на успехи ВСУ.

Они также опровергли заявления о том, что войска РФ не оставили ни одной единицы военной техники.

«В целом сдержанная реакция милитариблогеров на столь масштабное поражение России согласуется с предыдущими наблюдениями ISW за информационными смягчениями, проводимыми Суровикиным, и предполагает, что они будут продолжать фокусировать свое недовольство на российском руководстве МО, поддерживая Суровикина — по крайней мере, пока», — резюмировали в ISW.

https://www.youtube.com/watch?v=X8fKECQKHVQ

Другие выводы Института изучения войны по итогам 11 ноября:

  • украинские силы продолжили контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватове Луганской области,
  • ВСУ наносили удары по российским логистическим объектам в тылу Луганской области
  • войска РФ продолжали наземные наступления в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.
  • украинские силы продолжали наносить удары по местам сосредоточения российских войск в Запорожской области
  • финансист группы Вагнера Евгений Пригожин продолжал формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, несмотря на отсутствие угрозы украинского наземного вторжения на территорию России.
  • неудовлетворительное проведение минобороны РФ частичной мобилизации продолжает вызывать социальную напряженность
  • украинские партизаны продолжают нападать на российские оккупационные власти.
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Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и бои на Донбассе

ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война России против Украины

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