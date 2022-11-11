«Не исключена работа вражеских ДРГ». Войска РФ оставляют много «неприятных сюрпризов» для ВСУ, отступая в Херсонской области — Гуменюк

11 ноября, 16:09
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Отступая в Херсонской области, войска РФ минировали объекты инфраструктуры (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Отступая в Херсонской области, войска РФ минировали объекты инфраструктуры (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Войска РФ оставили много «неприятных сюрпризов» для ВСУ, отступая в Херсонской области.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, на деоккупированных территориях региона не исключена работа вражеских ДРГ.

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Гуменюк также рассказала, что оккупанты минировали большие участки местности перед уходом.

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«Это заминирование больших участков местности, дорог, объектов критической инфраструктуры и других объектов социального обеспечения, где люди могут искать себе улучшение тех бытовых условий, которые оккупанты целенаправленно ухудшали в течение последних дней, убеждая их эвакуироваться. Поэтому нужно не терять бдительности», — отметила она.

https://www.youtube.com/watch?v=zuVgzCSrha4

Гуменюк предупредила, что оставаясь на левом берегу Херсонской области оккупанты все еще близко, и могут быть массированные обстрелы освобожденных территорий.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

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На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также первые фото украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Его также вывесили на здании управления Нацполиции в Херсонской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Война России против Украины деоккупация

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