«Россияне специально взорвали ЛЭП». В ДТЭК рассказали, когда в населенных пунктах Херсонской области может появиться свет 12 ноября, 14:29 Российские оккупанты вывели из строя линии электропередач в Херсонской области (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Первые освобожденные населенные пункты Херсонской области могут получить электроэнергию уже с понедельника на следующей неделе. В Херсон подадут напряжение позже. Не исключено, что свет там появится в течение месяца.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

«Если мы говорим о полном восстановлении, то это оптимистический сценарий. Потому что сейчас видно, что россияне не просто повредили из оружия ЛЭП, а специально взорвали, поэтому для самого Херсона восстановление электричества может занять немного больше. Но первый свет, первое напряжение могут дать раньше, то есть не нужно ждать месяц напряжения», — пояснил он.

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Сахарук добавил, что высоковольтные линии, которые питают Херсон, разрушены, как и подстанция в городе. Линии на правом берегу Херсонской области также требуют восстановления.

Представитель ДТЭК подчеркнул, что Херсон может не быть первым городом в области, который будет заживлен, потому что «в некоторых районах ситуация получше».

Те населенные пункты, которые расположены ближе к линии разграничения в регионе, будет легче заживить.

Ранее в ДТЭК сообщили, что перед бегством из правобережья Херсонской области российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.

На данный момент Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области и закрепляются на занятых позициях, проводятся зачистки и пополняется обменный фонд.







