Не Новая Каховка. Военный эксперт назвал ключевой город для освобождения Херсонской области

9 ноября, 17:38
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Российский флаг на площади в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский флаг на площади в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что ключевым городом для освобождения Херсонской области является не Новая Каховка, а Мелитополь.

«Я думаю, что наиболее ключевым городом является Мелитополь. Это транспортная развязка и опорный пункт всей обороны, которая построена на правом и на левом берегу. Если Мелитополь падет, Каховка окажется в оперативном окружении вместе с Энергодаром. И Россия будет вынуждена либо уйти оттуда, либо погибнуть в окружении под огнем наших Вооруженных сил», — сказал Жданов Радио НВ.

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Он добавил, что Каховка важна «как коммуникация правого и левого берега Днепра», «но все же ключом для этой всей агломерации, от перешейка до Запорожья, включая правый берег Днепра, на мой взгляд, является Мелитополь».

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8 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в районе города партизаны подорвали базу российских оккупантов.

По данным СМИ, в Мелитопольском районе оккупанты активно строят оборонительную линию, а окопы роют прямо в огородах людей.

Утром в понедельник, 7 ноября, в районе оккупированного Мелитополя прогремели мощные взрывы. Также были слышны звуки стрельбы.

Перед этим серия взрывов была в Мелитополе 3 ноября. Федоров сообщал, что разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов,

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Херсонская область Мелитополь Война в Украине Новая Каховка Радио НВ Война России против Украины Олег Жданов

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