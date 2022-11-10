Передовые украинские подразделения в 20−25 км от Херсона — журналист 10 ноября, 18:14 Украинский военный на САУ Пион возле линии фронта в Херсонской области, 9 ноября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, что передовые украинские подразделения уже находятся в 20−25 км от Херсона.

«На данный момент передовые наши подразделения приблизились уже до 20, максимум 25 км к Херсону. Фактически город сейчас уже в зоне артиллерийского огня», — сказал Бутусов Радио НВ.

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Он добавил, что противник «стремительно откатывается» и этот процесс уже необратим.

«Украинские войска приблизились к району Днепра. То есть, российские переправы уже в зоне артиллерийского огня на некоторых участках. Оборона теперь херсонского плацдарма для российской армии стала невозможной», — констатировал главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов подчеркнул, что сейчас на вооружении украинской армии есть РСЗО HIMARS, позволяющие наносить массированные удары по российским колоннам, которые сейчас переправляются на другой берег Днепра.

9 ноября из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

ВСУ уже деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, в частности, Снегиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в 15 километрах от Херсона.



Также в Херсонской области подняли флаг Украины в Станиславе, примерно в 45 км от Херсона, на административной границе Николаевской и Херсонской областей, также были освобождены от оккупантов Евгеньевка и Бобровый Кут, в Николаевской области — Павловка, а в Херсонской области — Чкалово.

Вечером 10 ноября нардеп, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.