В ГУР заявили, что Украине потребуется время, чтобы отбить Херсон 9 ноября, 14:58 Появились первые признаки освобождения территорий на правобережной часть Херсонской области, это откроет ВСУ путь на Херсон (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинской армии потребуется время, чтобы отбить Херсон, завил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В интервью итальянской газете La Repubblica он сообщил, что в Херсоне находятся от 30 до 50 тысяч российских военных.

«Они вовсе не отступают, как думают некоторые. Потребуется время, чтобы вернуть Херсон», — отметил представитель ГУР.

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Скибицкий также объяснил, зачем РФ начала эвакуацию местных жителей из Херсона.

«Во-первых, потому что так легче вести боевые действия. Во-вторых, сократить информацию, которую мы получаем от партизан. В-третьих, потому что они следуют принципу Советского Союза: депортация населения. Украинцев депортируют, а бурятов привезут, чтобы этот регион стал не просто пророссийским, а полностью русским. То же самое они сделали в Крыму, с татарами», — резюмировал он.

На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявлял, что потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

9 ноября в соцсетях появилась информация, что ВС РФ подорвали уже восемь мостов в Херсонской области.

Также появились первые подтверждения по поводу начала освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области. Деоккупация этого населенного пункта открывает путь на Херсон.