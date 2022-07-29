Взять Херсон. Западные СМИ — о стратегии, тактике и перспективах одной из самых амбициозных операций ВСУ в этой войне

29 июля, 15:24
Эксклюзив НВ
Херсон уже практически отрезан от других оккупированных территорий, отмечают в Министерстве обороны Великобритании (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Херсон уже практически отрезан от других оккупированных территорий, отмечают в Министерстве обороны Великобритании (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Отрезая захватчиков от снабжения, Украина готовит почву для отвоевания своих южных территорий. Но впереди самое сложное — бои в Херсоне, где остаются десятки тысяч гражданских. НВ публикует обзор иностранной прессы.

В селах Херсонщины, которые сейчас контролирует 28 бригада ВСУ, лишь совсем отчаянный надолго останется стоять в полный рост. Здесь на горизонте поднимаются столбы дыма, а полями свистят снаряды, описывают увиденное в репортаже с украинского юга журналисты американской газеты The New York Times.

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«Каждый день мы их обстреливаем, а они нам отвечают, но не продвигаются, — рассказывает старший лейтенант Сергей Савченко. — Пока мы удерживаем эту территорию, но как только будет приказ, как только у нас будет возможность это сделать, мы будем двигаться вперед».

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Контрнаступление Украины на Херсон уже набирает обороты, признают в Министерстве обороны Великобритании. 28 июля в своем сообщении в Twitter представители ведомства подчеркнули: Украина дала понять, что намерена отвоевать Херсон. И после того, как ВСУ нанесли точные удары по как минимум трем мостам через Днепр, российская 49-я армия, дислоцирующаяся на западном берегу реки, «выглядит очень уязвимой».

Херсон уже практически отрезан от других оккупированных территорий. «Его потеря всерьез подорвет попытки России подать оккупацию как успешную», — убеждены в Минобороны Британии.

В настоящее время ВСУ делает «небольшие конъюнктурные продвижения по нескольким направлениям с целью свернуть россиян во все более тесный карман вдоль реки» Днепр, объясняет в своем комментарии британской газете The Telegraph Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб (RUSI). И, по его мнению, такой подход может сработать.

Редактор: Анна Павленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Юг Украины Контратака Новая Каховка Война России против Украины

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