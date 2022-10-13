«Нет ни одного препятствия». Освобождение Херсона — вопрос времени — военный эксперт 13 октября, 21:36 Открытка активистов движения Желтая лента в оккупированном Херсоне (Фото:Жовта Стрічка via Facebook)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил, что освобождение Вооруженными силами Украины Херсона — вопрос времени.



В эфире Радио НВ Левин отметил, что когда официально заявляют об освобождении населенных пунктов, это означает, что ВСУ там уже закрепились и фронт расположен намного дальше.

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«Такие официальные заявления позитивные, хорошие, не только самим фактом, а пониманием того, что фронт двигается, наступление развивается. Все военные аналитики в мире (кстати, не только в Украине) сходятся в консенсусе, что освобождение Херсона — это вопрос времени. То есть, это произойдет», — констатировал он.

Военный эксперт напомнил, что уже освобожден Давыдов Брод и заявил, что перебрасывание Россией мобилизированных на левый берег Херсонской области вряд ли поможет удержать Херсон.

«Они в конечном итоге попадут в этот огромный большой котел. Какие-то там виды вооружений, новые оперативные планы, какие-то подразделения подготовленные, которые могут что-то провести, какие-то наступательные операции — этого всего нет. Поэтому если ВСУ удачно будет реализовывать свою задумку, нет ни одного препятствия, которое должно как-то удержать от освобождения Херсона», — заверил Левин.

По данным главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

12 октября Оперативное командование Юг сообщило, что ВСУ закрепились в Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменке, Трифоновке и Червоном в Бериславском районе Херсонской области.