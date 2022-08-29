Включает воздушные и наземные операции. Украинские силы начали подготовку к масштабному контрнаступлению на юге страны — СNN

29 августа, 15:34
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США считают, что контрнаступление будет включать сочетание воздушных и наземных операций (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

США считают, что контрнаступление будет включать сочетание воздушных и наземных операций (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины начали подготовку к масштабному контрнаступлению на юге страны, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

По словам чиновников, которые знакомы с данными американской разведки, США считают, что контрнаступление будет включать сочетание воздушных и наземных операций.

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Планы проведения контрнаступления появились через шесть месяцев после полномасштабного вторжения, сообщил один из источников.

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Он добавил, что по оценкам США, РФ смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем ожидалось. Страна-агрессор развернула батальонные тактические группы в недостаточном количестве, а некоторые из БТГ включают в два раза меньше личного состава, чем обычно, уточнил он.

Также чиновники США отметили, что украинские силы «извлекают выгоду» из использования поставленных США и НАТО реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Ранее стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, а с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге, однако она «нуждается в тишине».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Контрнаступление

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