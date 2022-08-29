Подоляк об освобождении Херсона: «Переговоры» на южном фронте проходят успешно, ожидаем «жестов доброй воли» 29 августа, 18:11 ВСУ начали военную операцию на южном направлении (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал наступление ВСУ в южных регионах Украины.

В Twitter он написал, что переговоры с Россией в единственном возможном формате ведет «специальная украинская делегация», на южном направлении фронта.

«Переговоры» проходят успешно. Ожидаем новые «компромиссы» в виде «жестов доброй воли», — добавил он.

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29 августа стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, а с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге.

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