В Воздушных силах рассказали, как освобождение Херсона усложнит задачи для украинской авиации 14 ноября, 07:01 Освобождение Херсона усложнит задачи для украинской авиации (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После освобождения Херсона российские оккупационные войска не будут иметь логистических сложностей с доставкой боеприпасов, что позволит им легче вести противовоздушную оборону.

Об этом в эфире Суспільного сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Херсон де-факто становится прифронтовым городом. Это несколько усложнит задачу нашей авиации. Теперь река является линией боевого столкновения. Если раньше боеприпасам врага для средств ПВО труднее было добираться на правый берег, то теперь это облегчит им задачу», — отметил он.

Видео дня

По мнению Игната, российские военные будут укрепляться на левом берегу Днепра и усиливать средства ПВО.



«Поэтому нам нужно к этому готовиться и учитывать эти вещи. Будут и артиллерийские дуэли, и война дронов», — добавил он.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.



Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.