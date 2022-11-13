«Новый национальный праздник». Rozetkа продала почти рекордное количество алкоголя в день освобождения Херсона — сооснователь 13 ноября, 01:34 Местные жители празднуют освобождение Херсона от российских оккупантов, 12 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

В день освобождения Херсона от российских оккупантов, 11 ноября, онлайн-ритейлер Rozetka продал почти абсолютно рекордное количество алкогольных напитков.



Об этом рассказал сооснователь интернет-магазина Владислав Чечеткин.

По его словам, люди купили спиртного больше, чем в любой другой день и для любого другого повода, кроме одного дня перед Новым годом 2022 года.

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«Теперь в Украине новые национальные праздники! И День освобождения Херсона — первый номер среди них. Представляю, что будет в День большой украинской победы. Начинаем уже сейчас формировать запасы на день нашей победы», — написал он в Facebook.

Херсон был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. Несмотря на это, жители продолжали выходить на митинги против оккупантов.



11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают город. По его словам, Херсон еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны говорят, что зачистка города может занять несколько недель.

В освобожденный Херсон уже заезжают гуманитарные грузы, вернулись городские и областные власти.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области. Более 60 населенных пунктов региона находятся под контролем ВСУ.