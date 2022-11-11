Ситуация в Херсонской области: оккупанты дерутся за лодки, ВСУ медленно продвигаются вперед — ОК Юг 11 ноября, 05:47 Рыбак в районе Новой Каховки, 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Херсонской области и прокомментировала информацию о бегстве российских оккупантов с правого берега Днепра.

В эфире телемарафона в пятницу, 11 ноября, Гуменюк рассказала, что продвижение защитников Украины продолжается, но медленно, из-за минирования врагом территории и особенностей ландшафта. Она также напомнила, что военная операция требует информационной тишины.



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«Из-за заминирования многих участков местности, дорог… мы продвигаемся осторожно, но уверенно», — подчеркнула она.

По словам спикера, оккупанты усилили обстрелы тыловых территорий на юге. Обстрелу снова подвергся Николаев, есть попадание в жилой дом, люди находятся под завалами.

Гуменюк также сказала, что россияне активно движутся к правому берегу и собираются там, чтобы переправиться через Днепр на любых доступных плавсредствах.

«Прямо накануне они очень тщательно их уничтожали — подрывали, расстреливали и просто разбивали подручными средствами, но сейчас пытаются использовать даже наименьшие. Там за них и драки, и столкновения у них происходят», — отметила она.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупанты «экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными к переправе», и пытаются сбежать через Днепр.

9 ноября Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет признаков того, что оккупанты покидают город. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, на правом берегу остаются больше половины российских оккупантов, дислоцированных в Херсонской области в этом районе.



10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ не оставили врагу другого выхода, кроме как сбежать, поскольку разрушили его логистические пути и нарушили систему управления.

