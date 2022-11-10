России нужна минимум неделя, чтобы уйти из Херсона — Резников

10 ноября, 22:40
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что России понадобиться минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона.

«Не так-то просто вывести эти войска из Херсона за один или два дня. Как минимум это займет одну неделю», — сказал он в комментарии Reuters, признав, что предсказать действия России сложно.

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Резников отметил, что Россия держит около 40 тысяч военнослужащих в Херсонской области и что у страны-агрессора все еще есть силы в Херсоне и пригородах, а также на правом берегу Днепра.

Министр также назвал безумной идею, что Россия взорвет Каховскую ГЭС по мере отступления. Он напомнил, что подрыв дамбы приведет к затоплению контролируемых Москвой территорий, а также перекроет доступ оккупированного Крыма к пресной воде.

Инфографика: НВ
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Накануне Москва официально объявила об отступлении войск из Херсона на левый берег Днепра из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.

Вечером, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы на юге страны освободили 41 населенный пункт.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ Херсонская область Алексей Резников

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