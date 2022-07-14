«Суетятся, им беспокойно и тревожно». Оккупационные власти в Херсоне выехали из здания ОГА — Хлань

14 июля, 18:07
Российские сотрудники ФСБ расселились в обычной больнице, чтобы прикрываться больными людьми (Фото:Радіо Свобода)

Российские сотрудники ФСБ расселились в обычной больнице, чтобы прикрываться больными людьми (Фото:Радіо Свобода)

Во временно оккупированном Херсоне оккупационные власти выехали из здания ОГА и рассредоточились по городу, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Оккупанты и коллаборанты уже выехали из ОГА, где они находились и имитировали псевдовласть. Они уже третий день там не находятся. Они рассредоточились в разных местах», — сказал он в эфире Прямого.

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Он уточнил, что российские сотрудники ФСБ расселились в обычной больнице, чтобы прикрываться больными людьми.

Также, по данным Хланя, гауляйтер Херсона Владимир Сальдо также находится в больнице в очень плохом состоянии. Депутат сообщил, что оккупанты рассматривают возможность его эвакуации из города, но также могут оставить его «спокойно умереть» в Херсоне.

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«Российские военные суетятся, им беспокойно и тревожно в области, потому что никто не знает, доживет ли до завтра. В то время, когда ВСУ работают совершенно точно по военным составам, Россия атакует гражданских людей», — добавил он в Facebook.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

В Херсонской ОВА отмечали, что украинские военные освободили от оккупантов уже 44 населенных пункта в области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Херсон Херсонская область Оккупация

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