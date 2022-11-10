Около 20 тысяч. На правом берегу Днепра в Херсонской области остается больше половины оккупантов — ГУР 10 ноября, 23:41 Российских оккупантов из Херсонской области могут перебросить на Донбасс (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Больше половины российских оккупантов, дислоцированных в Херсонской области на правом берегу, остаются там. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в четверг, 10 ноября, сообщает The Guardian.

По словам Скибицкого, численность российских войск в этом районе, по предварительным оценкам, — около 20 тысяч. Сначала оккупанты вывозили мирных жителей, потом — военных, которые не участвовали в активных боях, логистику и боеприпасы.



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«Самая последняя информация, которой мы располагаем, — 4-я тактическая военная база якобы переведена на левый берег… Остальные до сих пор там, ведут боевые действия с целью обеспечить прикрытие для отхода других», — заявил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что оккупанты отступают со второй линии обороны, куда защитники Украины оттеснили их в начале октября. При этом россияне выстроили линию обороны вокруг Херсона, и «время покажет», будут ли они оборонять захваченный город.

По мнению Скибицкого, оккупанты отступят на левый берег и займут позиции для обороны оккупированного Крыма. Перед отступлением противник заминировал местность. Он также сказал, что после отступления российских оккупантов из Херсонской области могут перебросить на Донбасс.

Скибицкий исключил, что сейчас у россиян есть возможность открыть новый фронт, например, с территории Беларуси.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стране-агрессору России понадобится минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу публично объявил об отступлении оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, защитники Украины не оставили врагу другого выхода, кроме как прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.

Вечером 10 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ на юге страны освободили 41 населенный пункт.

