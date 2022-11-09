Какую провокацию готовит Россия в Херсонской области — отвечает военный эксперт 9 ноября, 16:58 Местный житель проезжает по улице села Архангельское Херсонской области на велосипеде, 8 ноября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, какую провокацию Россия готовит в Херсонской области.



Как сказал Жданов Радио НВ, в Херсонской области после ротации осталось около 40 тісяч оккупантов.

«Кого-то вывели, кто не имеет особого значения типа Росгвардии, а кого-то и завели туда — десант и других, даже мобилизованных для пополнения личного состава», — прокомментировал он эту ротацию.

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Военный эксперт также заявил о подготовке провокации.

«Готовится провокация: переодевание спецназа и десантников в гражданскую одежду для создания картинки, что в Херсоне будут обороняться местные жители против Вооруженных сил Украины», — сказал Жданов.

Также он сказал, что оккупанты проводят классическую психологическую операцию — «провоцируют ВСУ на переход в наступление, имея достаточно мощную группировку, наиболее боеспособную, кстати, и наиболее многочисленную на сегодняшний день вдоль всей линии фронта».

«И они провоцируют нас на то, чтобы мы пошли в наступление, и чтобы наше наступление провалилось, и мы понесли очень большие потери. Поэтому и проводится вся сопроводительная информационная кампания относительно того, что они сегодня-завтра покидают Херсон, типа „жеста доброй воли“ — что они только не упоминали», — считает военный эксперт.

Жданов выразил мнение, что в Херсонской области предстоят ожесточенные бои, и отметил, что ВСУ не идут в лобовую атаку, а стараются огневыми средствами понемногу вытеснять войска оккупантов с их позиций, продвигаясь вперед.

9 октября стало известно, что оккупанты подорвали все мосты на правобережной части Херсонской области.

В этот же день Российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова, который якобы попал в ДТП. Об этом заявил в том числе главарь херсонских коллаборантов Владимир Сальдо. Также смерть Стремоусова подтвердил источник Украинской правды в правоохранительных органах.

Кроме того, появилась информация о том, что оккупанты начали снимать в Херсоне российские флаги. Перед этим появились подтверждения освобождения Снигиревки Николаевской области, открывающей путь на Херсон.