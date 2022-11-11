Хлань рассказал о гуманитарной ситуации в Херсоне после восьми месяцев российской оккупации 11 ноября, 14:59 Украинские флаги в центре Херсона 11 ноября, люди выходят на улицы после ухода войск РФ (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

Гуманитарная ситуация в Херсоне, который более восьми месяцев находился в российской оккупации, остается сложной.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на брифинге на фоне поступающих сообщений об освобождении областного центра от войск РФ.

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«Ситуация с хлебом сложная, ситуация с топливом сложная. Электроэнергии нет, скоро уже как неделю», — отметил он.

Хлань добавил, что эта ситуация в Херсоне была искусственно доведена российскими оккупантами до критической точки.

Связи в городе на данный момент почти нет, только «кое-где появляется мобильный интернет», но он пока очень слабый.

Хлань призвал жителей города находиться в своих домах некоторое время, пока в Херсоне будет проходить зачистка.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также первые фото украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

