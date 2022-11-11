Жители Херсона встретили первых украинских военных на центральной площади: появилось видео

11 ноября, 15:36
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Херсонцы обнимают украинских военных и скандируют «ВСУ!» (Фото:Скриншот видео Константин Рыженко/Telegram)

Херсонцы обнимают украинских военных и скандируют «ВСУ!» (Фото:Скриншот видео Константин Рыженко/Telegram)

Жители освобожденного Херсона встретили украинских военных на центральной площади города.

Видео эмоциональной встречи украинских защитников появилось в соцсетях. Его также опубликовал в своем Telegram херсонский журналист Константин Рыженко.

На видео херсонцы с украинскими флагами встретили военнослужащих, которые приехали в центр города. Они эмоционально скандировали «ВСУ!» и благодарили защитников.

Видео дня

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

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https://www.youtube.com/embed/mPdZzyFe9v0

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также первые фото украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Его также вывесили на здании управления Нацполиции в Херсонской области.



Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война России против Украины деоккупация

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