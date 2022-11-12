«Я освободил родное село от ублюдков». Интервью с Костенко — об одной из самых больших побед войны — Украина остается морской страной 12 ноября, 16:55 Эксклюзив НВ Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook)

Украина остается морским государством и освобождение правобережья Херсонской области — это одна из важнейших побед, которые будут в этой войне, убежден секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В интервью Радио НВ он рассказал, как освобождал родное село, почему «выбор был невелик у великой России» по поводу правобережья и как ВСУ будут развивать успех.

— Вы освобождали село с волшебным названием — Чарівне. Это 11 ноября случилось?

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— Именно так. Это моя Родина, я родился здесь. Жил здесь, пока не ушел в армию. Здесь жили мои родители до оккупации. Здесь живут мои односельчане, с которыми мы сегодня встретились.

Вы бы видели это! Этих эмоций не передать, когда ты заходишь с автоматом в свое родное село освобожддать его. Люди бегут тебе на встречу и просто тебя рады видеть.

Когда я пришел в отчий дом — это то, за что мы дрались. Я хочу, чтобы каждый украинец почувствовал то, что я — освобождение от этих рашистских уродов.

— Это очень волнующий момент.

— Да, я освободил родное село, где я родился, где похоронены мои родственники, где прошло все мое детство, куда я приезжал много раз отдыхать к своим родителям. Это волнующее.

Многие выбегали, рассказывали, что здесь происходило.

Мы сделаем так, что каждый украинец почувствует эту деоккупацию и приход украинских солдат. И будем строить Украину!

— Что вам рассказали односельчане? Как они пережили оккупацию?

— Реально очень трагические события. Есть и погибшие люди. Противник применял минирование, в том числе кассетное. Люди пострадали. Есть люди, которым конечности подорвало. Потому что запретные фугасные мины они разбрасывали по огородам у людей, по дорогам.

[Оккупанты] отбирали все у людей. В моем непосредственно доме тоже жили орки.

Люди не знали, что я приду. Здесь связи, света уже нет нескольких месяцев. И пока я шел по улице, пол села наводили порядок в моем доме. Это было очень круто. Я люблю свою деревню, свое государство и людей и этой стране, потому что они такие.

— Этот уход на левый берег в России называют организованным отводом войск. Как это смотрится в очах военного?

— Они вышли достаточно организованно. Видно, что они это готовили не одну неделю, потому что после них практически не остается их техники. Они почти все вывели на свою сторону, все войска вышли. Они использовали подразделения-прикрытия. Уходили не просто галопом, а по рубежам: вышли на рубеж, закрепились, потом другое подразделение вышло, другое закрепилось. Все, как прописано в военных уставах.

Это у них четвертое отступление, если я не ошибаюсь за последние два месяца. Чему-чему, а отступать на этой войне мы их научили, я вам скажу.

— Но ведь это не от хорошей жизни они начали отступать.

— Я вам рассказал порядок отступления.

Конечно, ВСУ наносили им постоянные впечатления. Потери у них были безумны каждый день. Им жгли топливо и десантную технику, артиллерию, наши Эскалибуры работали, дроны. И они понимали, что здесь находятся их наиболее подготовленные войска. И если они здесь побудут еще месяц, этих войск либо не будет совсем, либо они будут в окружении.

Перед тем как отступать, «великая Россия», которая пришла захватить Украину за три дня, стояла перед выбором: или так отвести войска и сказать, что мы бережем жизнь людей, солдат и претерпеть унижение (в соцсетях будет очень много претензий к ним); или подождать еще месяц и попасть здесь в окружение. И эта 30-тысячная группировка потом зимой будет умирать от холода, голода, нехватки боеприпасов.

Перед этим выбором их поставили Силы обороны Украины, украинское руководство, верховное главнокомандование. Выбор был невелик в большой России.

– И это основная причина, почему они отступили.

– Да. Они начали отступать [значительно раньше]. Мы это заметили. У нас была операция. Когда мы приехали, мы были удивлены, что уже не увидели техники, а увидели, что они отступают. Также потом появилась информация, что они за неделю готовились, а возможно немного больше: миновали, готовили технику, отводили подбитую технику. А потом стали колоннами выходить.

И только на следующий день [командующий российскими войсками в Украине Сергей] Суровикин с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу записали это видео, эту комедию для того, чтобы показать, что вроде бы они приняли такое решение. Но отходить они начали раньше.

— Как отход российских войск влияет на город Николаев, в обороне которого вы задействованы с первого дня полномасштабной войны?

— В историческом масштабе и в масштабе нашей страны мы сделали стратегический [шаг] — мы спасли юг. Пока противник находился на правом берегу, изначально у них были возможности наступать дальше, отрезать нас от Черного моря, вклиниться в Европу. У них было такое желание – стратегически забрать у нас юг, оставить Украину неморским государством. Тем, что мы выбили противника за Днепр, по факту уже закрепили Украину в том статусе [морского государства], обезопасили наш юг. Для развития нас как государства это очень важно. Это одна из важнейших побед, я считаю, что будут в этой войне.

Относительно Николаева. У них возможности [обстрелов] еще будут, потому что ракеты Калибр летят на достаточно большое расстояние. Но да, они уже меньше могут поражать Николаев. Думаю, что Николаев в ближайшее время заживет более-менее нормальной жизнью.

Об Одессе вообще молчу. Там все будет хорошо.

Чего не скажешь о Херсоне. И в Херсоне, и в Бериславе, и в других населенных пунктах, которые находятся вдоль Днепра на линии столкновения, будет сложнее, конечно.

— Спутниковые снимки показывают, что они готовили укрепления, зигзагообразные линии обороны. Насколько вас это беспокоит?

— Я думаю, что они займут сильную оборону. Мы видим, какие там есть укрепления. Штурмовать такие укрепления как на реке Днепр это очень сложное [дело]. Там бетонные доты. В современной войне, конечно, нет ничего невозможного.

Но у нас есть левобережье. И достаточно много территорий, из которых мы можем развивать свое наступление. Нам не обязательно штурмовать Днепр. Будем смотреть, как планы есть у руководства государства, у верховного главнокомандующего.

Но освобождение наших территорий и выбивание противника за Днепр — это большое достижение. Будем развивать успех.