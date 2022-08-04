Техника не проедет. Хлань рассказал о состоянии Антоновского моста после российского ремонта 4 августа, 20:37 Украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту (Фото:Кадр видео Шрайк)

Грузовые автомобили или военная техника не сможет проехать по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне после российского ремонта. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

В комментарии 24 каналу он сообщил, что РФ уже выпустила пропагандистское видео о ремонте моста. Хлань отметил, что россияне привезли на мост бетонные дорожные плиты и сделали из них конструкцию.

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«То есть фактически сделали большую нагрузку на разрушенный мост. Такую себе эстакаду», — сказал он.

По его данным, по мосту может проезжать исключительно гражданский транспорт, легковые автомобили.

«Однако любой грузовой автомобиль или тяжелое вооружение там проехать не может. Поэтому весь этот ремонт — не больше, чем пропагандистка картинка», — подчеркнул Хлань.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли удар по Антоновскому автомобильному мосту в Херсонской области. Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов сообщил, что мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.

Коллаборанты также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен на расстоянии примерно 6 километров от автомобильного.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

После ударов россияне запустили возле Антоновского моста несколько понтонных платформ, и переправа с их помощью занимает около двух часов.

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