В освобожденный Херсон вернули украинское радио и телевидение, в город заезжают гуманитарные грузы 12 ноября, 15:07 В Херсоне сложная гуманитарная ситуация, но помощь уже заезжает в освобожденный город (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.

Как сообщили в пресс-службе Госспецсвязи, в цифровом формате Т2 жителям Херсона уже доступен один из украинских телеканалов, который ведет трансляцию национального телемарафона. Осуществить это удалось благодаря новым мощным передатчикам, которые были установлены в Николаевской области неподалеку от существующей линии разграничения.

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«Чтобы смотреть украинское телевидение, жителям Херсонщины необходимо осуществить поиск каналов в формате Т2 на собственных телевизорах, направив антенну в сторону Николаевской области. Если не удастся найти канал, стоит немного повернуть антенну в одну или другую сторону или поднять ее выше», — пояснили в ведомстве.

Также жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.

Советник мэра Херсона Роман Головня рассказал также о гуманитарной ситуации в городе.

В эфире национального телемарафона он уточнил, что ситуация тяжелая, так как в областном центре критически не хватает воды. Также есть дефицит лекарств и хлеба. Он не выпекается, потому что в Херсоне нет электроэнергии.

По его словам, в город уже завозят гуманитарные грузы.

«Есть информация, что уже заехали один-два автомобиля с гуманитаркой, военные этому способствуют. И я думаю, что в ближайшее время на днях будет гуманитарка. В Николаеве сейчас организуют автомобили с гуманитаркой, которые отправятся в Херсон. Это буквально в ближайшее время должно произойти», — резюмировал Головня.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.

На данный момент Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области и закрепляются на занятых позициях, проводятся зачистки и пополняется обменный фонд.