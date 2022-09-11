На доме в Большой Камышевасе Харьковской области взвился украинский флаг

11 сентября, 11:28
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Установка флага в освобожденном селе Харьковской области (Фото:107-я отдельная бригада Сил территориальной обороны/Facebook)

Установка флага в освобожденном селе Харьковской области (Фото:107-я отдельная бригада Сил территориальной обороны/Facebook)

Украинские защитники продолжают возвращать украинский флаг на захваченные российскими оккупантами территории. На этот раз военные освободили село Большая Камышеваха Харьковской области.

Об этом сообщила 107-я отдельная бригада Сил территориальной обороны в Facebook.

Как отмечается, село освободили спецподразделение Альбин вместе с 93 батальоном ТрО. Украинские защитники вошли в деревню 10 сентября.

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Один из военных сообщил, что Большая Камышеваха, расположенная на западе от Изюма, теперь под украинским контролем. Также защитники вывесили на здании украинский флаг.

https://www.facebook.com/watch/?v=621674996209658

Как сообщили в Генштабе, ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.

Официально власти уже подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска, а также Василенкова и Артемовки.

Кроме того, появилась информация о деоккупации Изюма. По словам командира батальона Свобода Петра Кузыка, россияне скрылись из города.

В общей сложности по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.

https://www.youtube.com/embed/yVRR2vMdcpw
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Харьковская область Увольнение Война России против Украины

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