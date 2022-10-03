На деоккупированной территории Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов 3 октября, 16:36 Российские оккупанты запугивали и избивали местных жителей (Фото:Скриншот видео Нацполиция/Telegram)

Правоохранители обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов в освобожденной Харьковской области.

Как сообщили в Нацполиции, пыточная была оборудована в подвале одного из домов села Пески-Радьковские.

«Полицейские обнаружили в погребе еще одну пыточную, где в бесчеловечных условиях содержали местных. Людей запугивали, избивали и издевались», — отметили там.

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В НПУ добавили, что военные РФ выгнали местных жителей из своих домов и селились в них. Оккупанты оставили после себя разграбленные дома, грязь и нечистоты. В жилых домах были обнаружены «растяжки» на дверях.

В конце сентября пыточную оккупантов нашли в освобожденном Волчанске. В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки и хомуты.

Ранее пыточную оккупантов обнаружили на территории села Липцы в Харьковской области.

После контрнаступления украинских сил на Харьковщине во многих деоккупированных населенных пунктах были найдены пыточные помещения, а иногда и массовые захоронения.



