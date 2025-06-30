На счету бойцов подразделения Братства 12 результативных рейдов в тыл врага, сообщили в ГУР (Фото: Скриншот видео / Главное управление разведки МО Украины / Telegram)

Бойцы подразделения Братство из состава Спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины освобождают Харьковскую область , в частности, проводя рейды в тыл российских захватчиков.

Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в ГУР МО, публикуя архивные кадры с Купянского направления. Как отмечается, они были отсняты весной.

«Совместно со смежными подразделениями воины Братства провели ряд стабилизационных мероприятий и заставили врага отступить с потерями», — говорится в описании к видео.

Реклама

В ГУР МО также сообщили, что на счету бойцов этого подразделения 12 результативных рейдов в тыл оккупантов и более 2000 боевых «дроновылетов».

Кроме того, разведчики пополняют обменный фонд — еще пятерых вражеских вояк смогут обменять на украинских защитников.

В частности, на опубликованных кадрах пленные оккупанты благодарят украинских бойцов, что сохранили им жизнь.

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. По словам украинских защитников, враг не сбавляет давление и систематически штурмует позиции Сил обороны.

8 июня аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты создали «анклав» в селе Кондрашовка в Купянском районе Харьковской области. Отмечалось, что россияне действительно находятся в центральной части населенного пункта, однако они логистически отрезаны от основной линии оккупантов.