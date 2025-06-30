«Заставили врага отступить». Подразделение ГУР опубликовало кадры рейдов в тыл россиян на Харьковщине — видео
На счету бойцов подразделения Братства 12 результативных рейдов в тыл врага, сообщили в ГУР (Фото: Скриншот видео / Главное управление разведки МО Украины / Telegram)
Бойцы подразделения Братство из состава Спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины освобождают Харьковскую область, в частности, проводя рейды в тыл российских захватчиков.
Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в ГУР МО, публикуя архивные кадры с Купянского направления. Как отмечается, они были отсняты весной.
«Совместно со смежными подразделениями воины Братства провели ряд стабилизационных мероприятий и заставили врага отступить с потерями», — говорится в описании к видео.
В ГУР МО также сообщили, что на счету бойцов этого подразделения 12 результативных рейдов в тыл оккупантов и более 2000 боевых «дроновылетов».
Кроме того, разведчики пополняют обменный фонд — еще пятерых вражеских вояк смогут обменять на украинских защитников.
В частности, на опубликованных кадрах пленные оккупанты благодарят украинских бойцов, что сохранили им жизнь.
Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. По словам украинских защитников, враг не сбавляет давление и систематически штурмует позиции Сил обороны.
8 июня аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты создали «анклав» в селе Кондрашовка в Купянском районе Харьковской области. Отмечалось, что россияне действительно находятся в центральной части населенного пункта, однако они логистически отрезаны от основной линии оккупантов.