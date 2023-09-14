«Перерезание логистики». Эксперт озвучил сценарий освобождения Донецка 14 сентября, 10:05 NV Премиум Донецк оккупирован россиянами с 2014 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Появление ВСУ в селе Опытное, расположенном почти вплотную к аэропорту Донецк, не означает наличия плацдарма для деоккупации областного центра, сказал Radio NV военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, более вероятным является постепенное окружение Донецка, а не его штурм.



По мнению Коваленко, сегодня пока нет ни перспективы продвижения украинских сил в Донецк, ни даже такого плана.

Для начала разговоров о боях за крупнейший город Донбасса ВСУ должны полностью или в большей степени освободить Запорожскую область и левобережье Херсонской, считает эксперт.

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«Для начала надо ограничить логистику, которая есть у россиян на юге. Потому что они могут использовать

