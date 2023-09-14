«Перерезание логистики». Эксперт озвучил сценарий освобождения Донецка

14 сентября, 10:05
NV Премиум
Поделиться:
Донецк оккупирован россиянами с 2014 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Донецк оккупирован россиянами с 2014 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автор: Юлия Петрова

Появление ВСУ в селе Опытное, расположенном почти вплотную к аэропорту Донецк, не означает наличия плацдарма для деоккупации областного центра, сказал Radio NV военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, более вероятным является постепенное окружение Донецка, а не его штурм.

По мнению Коваленко, сегодня пока нет ни перспективы продвижения украинских сил в Донецк, ни даже такого плана.

Для начала разговоров о боях за крупнейший город Донбасса ВСУ должны полностью или в большей степени освободить Запорожскую область и левобережье Херсонской, считает эксперт.

Видео дня

«Для начала надо ограничить логистику, которая есть у россиян на юге. Потому что они могут использовать

Теги:   Донецк Авдеевка Увольнение Логистика Опытное Война России против Украины радио NV Александр Коваленко военный эксперт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X