Подробности взятия Благодатного в Донецкой области. ВСУ проявили смекалку — спикер Сил обороны 11 июня, 17:35 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В ходе операции по деоккупации Благодатного Донецкой области ВСУ удалось взять в плен шесть российских военных.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Он уточнил, что освободили населенный пункт военнослужащие из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

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По словам спикер, операция была успешной благодаря взаимодействию с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая ставила цель завладеть сельским клубом, шел заместитель командира бригады.

«Так сказать, личным примером вел за собой», — сказал Шершень.

Параллельно с этим, по его словам, шли бои за школу. Там у оккупантов были хорошо продуманные огневые точки.

«Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку, проделали гранатометом дыру в стене клуба, через нее зашли внутрь — и дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов, предлагали сдаться, но они отказались. Одновременно освободили и школу», — сообщил спикер.

Он заявил, что в ходе операции удалось взять в плен шесть российских военных. Из них четверо — представители «МВД ДНР» и двое российских военнослужащих.

«Флаг вывесил боец с псевдонимом Олимп», — подчеркнул он.

В Благодатном после зачистки люди, жившие в оккупации, вышли встречать и обнимать украинских военнослужащих, добавил спикер.

11 июня стало известно, что Силы обороны освободили населенный пункт Благодатное.

Ранее в ISW, ссылаясь на открытые данные, сообщили, что украинские силы достигли локальных успехов на западе Запорожской области во время контратак на юго-запад и юго-восток от Орехова.

