Освобождение Белогоровки не означает начало большого контрнаступления ВСУ в Луганской области — Гайдай 21 сентября, 16:49 Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что освобождение Белогоровки не означает начало контрнаступления защитников Украины на этом направлении.

В эфире телемарафона в среду, 21 сентября, Гайдай рассказал, что Белогоровка оставалась «последним форпостом» Луганской области.



«Много раз были ситуации, когда туда все-таки заходили российские войска, потом ВСУ освобождали населенный пункт. Сейчас этот населенный пункт уже контролируют ВСУ, но говорить о большом контрнаступлении пока что нельзя», — уточнил он.

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Глава ОВА сообщил, что российские оккупанты полностью уничтожили Белогоровку, и от населенного пункта почти ничего не осталось. По его словам, сейчас известно о нескольких населенных пунктах Луганской области, которые придется восстанавливать с нуля: среди них Попасная, Тошковка и Новотошковское. Гайдай также добавил, что «ожидать определенных действий от ВСУ» стоит после освобождения Лимана (в Донецкой области).

19 сентября Сергей Гайдай заявил, что Белогоровка полностью находится под контролем защитников Украины.

14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

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