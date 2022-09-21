Освобождение Белогоровки не означает начало большого контрнаступления ВСУ в Луганской области — Гайдай

21 сентября, 16:49
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Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что освобождение Белогоровки не означает начало контрнаступления защитников Украины на этом направлении.

В эфире телемарафона в среду, 21 сентября, Гайдай рассказал, что Белогоровка оставалась «последним форпостом» Луганской области.

«Много раз были ситуации, когда туда все-таки заходили российские войска, потом ВСУ освобождали населенный пункт. Сейчас этот населенный пункт уже контролируют ВСУ, но говорить о большом контрнаступлении пока что нельзя», — уточнил он.

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Глава ОВА сообщил, что российские оккупанты полностью уничтожили Белогоровку, и от населенного пункта почти ничего не осталось. По его словам, сейчас известно о нескольких населенных пунктах Луганской области, которые придется восстанавливать с нуля: среди них Попасная, Тошковка и Новотошковское. Гайдай также добавил, что «ожидать определенных действий от ВСУ» стоит после освобождения Лимана (в Донецкой области).

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/1303266397076625

19 сентября Сергей Гайдай заявил, что Белогоровка полностью находится под контролем защитников Украины.

14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Луганская ОГА Сергей Гайдай Контрнаступление Война России против Украины

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