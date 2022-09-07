Жителей Балаклеи призвали соблюдать информационную тишину на фоне сообщений об успехах ВСУ 7 сентября, 11:24 Войска РФ захватили Балаклею в начале апреля (Фото:mediaport.ua)

Жителей Балаклеи призвали соблюдать информационную тишину и не распространять данные о передвижениях украинской армии в Харьковской области.

Об этом заявили в горсовете Балаклеи на фоне сообщений об успехах ВСУ на данном направлении.

«Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской громады. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск», — отметили там.

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В горсовете также призвали сообщать данные о геолокации и перемещении войск РФ и военной техники российских оккупантов в чат-бот Е-Враг.

«ВСУ работают! Верим в Вооруженные силы! Победа близко!» — добавили там.

5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.

Также появились сообщения о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.

Позже советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.

Войска РФ захватили часть Харьковской области в начале полномасштабного вторжения в Украину. Попытки захватить Харьков оказались безуспешными, однако областной центр практически ежедневно обстреливается, РФ наносит по жилым районам ракетные удары.

Балаклея была захвачена войсками РФ в начале апреля. Перед этим оккупанты обстреляли больницу и жилые дома города.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами и выехал в Россию.

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