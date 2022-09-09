ГБР проводит фильтрационные мероприятия в освобожденной Балаклее, ищут коллаборантов 9 сентября, 15:22 В Балаклее правоохранители начали поиск коллаборантов (Фото:ГБР)

Госбюро расследование начало проводить фильтрационные мероприятия в освобожденной Балаклее Харьковской области с целью поиска коллаборантов.



Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, сотрудники ДБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с российскими оккупантами.

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Также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

Там добавили, что коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности.

РФ усилила атаки на Харьков на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отбить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково.

Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, поднимающими флаг Украины над Балаклеей.

Район Балаклеи, а особенно расположенный неподалеку город Изюм, являются важными логистическими узлами армии страны-террориста для снабжения наступающих на Донбассе российских сил.

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