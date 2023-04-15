Бахмут, апрель, 105 лет назад. Как войска УНР заставили красногвардейцев бежать из города

15 апреля, 12:00
NV Премиум
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Конница 1-го Запорожского пешего полка имени Гетмана Дорошенко на железнодорожном вокзале Бахмута, апрель 1918 года. (Фото:DR)

Конница 1-го Запорожского пешего полка имени Гетмана Дорошенко на железнодорожном вокзале Бахмута, апрель 1918 года. (Фото:DR)

Автор: Олег Шама

Весной 1918-го войска Украинской народной республики освободили Бахмут от красногвардейцев, не понимавших, за что воюют и пивших без просыху.

«Как враг увидел наши ряды, осыпал нас пулеметным огнем, а чуть погодя — давай боже ноги! — вспоминал освобождение Донбасса от красногвардейцев генерал Владимир Сикевич, возглавлявший Славянскую группу войск Украинской народной республики (УНР). — Начали бежать и все свое имущество на дороге оставили. С лозунгом Слава Україні! наши казаки развили свои знамена. Забрали каких-то три тысячи пленных, 16 орудий, 18 пулеметов, один броневик. Мечты [пленных] были только ехать поскорее домой. Они совершенно не знали, за что они дерутся».

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Красное войско должно было защищать так называемую Донецко-Криворожскую республику, созданную по указаниям из Петрограда. Ее провозгласили 12 февраля, спустя три дня после подписания Брестского мира. Согласно ему, Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария признавали УНР, восточные регионы которой российские большевики считали своими.

С сентября 1917-го киевскую власть в Бахмуте представлял украинизированный 25-й запасной полк императорской армии. Четыре тысячи его бойцов прибыли туда из-за пьяных беспорядков. В городе были самые большие в регионе спиртовые склады, а революционные активисты разоружили старую полицию. Поэтому алкоголь стал свободно попадать в город, а красногвардейцы откровенно злоупотреблять им.

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Теги:   Донбасс История NV История Украины Большевики УНР Бахмут

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