Освобождение Андреевки. Украинские бойцы показали, как заставили сдаться в плен остатки разбитой 72 бригады оккупантов 15 сентября, 17:45 Украинские военнослужащие с помощью дрона и громкоговорителя заставляют оккупантов сдаться (Фото:Скриншот видео третьей отдельной штурмовой бригады / Telegram)

Украинских военнослужащие из третьей отдельной штурмовой бригады показали видео, как заставили сдаться в плен остатки разбитой 72 бригады оккупантов в Андреевке.

На опубликованных кадрах видно, что после ликвидации командиров 72 бригады РФ, часть оккупантов еще скрывались в окруженном поселке.

Украинские военнослужащие подняли в небо БПЛА с громкоговорителем. Был объявлен ультиматум врагу: плен или смерть.

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В результате боевой операции часть оккупантов сдалась, уточняют в третьей отдельной штурмовой бригаде.

15 сентября третья отдельная штурмовая бригада подтвердила освобождение села Андреевка в Донецкой области и заявила о полностью разбитой 72-й отдельной мотострелковой бригаде РФ. Продолжаются бои, украинские подразделения закрепляются на новых позициях.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз в день.

14 сентября она сообщила о продвижении Сил обороны на Бахмутском направлении и освобождении Андреевки. Затем бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

За прошедшую неделю силы обороны освободили еще 2 кв.км на Бахмутском направлении. Всего с начала наступления — 49 кв.км.