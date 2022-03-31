«Там, где спали, они и в туалет ходили». Спасатели разбирают завалы в освобожденном от оккупантов Тростянце

31 марта, 15:57
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Тростянец освободили от российских оккупантов 26 марта (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Тростянец освободили от российских оккупантов 26 марта (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В новом видео, опубликованном на YouTube-канале проекта Український свідок, показано, как в освобожденном от российских оккупантов Тростянце спасатели разбирают возникшие от взрывов завалы и ищут людей, которые могли оказаться под ними.

Уже несколько дней подразделения ГСЧС разбирают завалы в городе Тростянец Сумской области, который 26 марта ВСУ освободили от российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/-QZWpBPBmDg

По словам ГСЧС, людей ни мертвых, ни живых под разрушенными сооружениями не находили. Также в городе по вызовам работают саперы. Они занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов.

Видео дня

Вчера мы обследовали одну территорию завала — левую и правую, на следующий день обследовал территорию автовокзала. Находили в основном минно-взрывные снаряды.

рассказывает спасатель

Кроме разрушенных домов и глубоких «кратеров» от авиаударов, оккупанты оставили и часть своего военного быта. Российские военные скрывались на нулевом этаже бомбоубежища.

В одном месте у них был и туалет, и кухня, и ванная. Там где спали, они и в туалет ходили.

говорит спасатель

Проект Український свідок регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

Если вы стали Украинским Свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, на почту materials.uw@gmail.com.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ГСЧС Война России против Украины Тростянец

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