Освободят или заберет Всевышний: Адвокат рассказал о состоянии политзаключенного Карпюка Сегодня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Антон Наумлюк via Facebook Николай Карпюк Антон Наумлюк via Facebook

Российский адвокат Алексей Барановский посетил во Владимирской колонии Т-2 Владимирский централ политзаключенного украинца Николая Карпюка.

Об этом сообщает Громадське.

По его словам, Карпюк очень скучает по семье.

«В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний», — сказал Карпюк.

Однако, по словам правозащитника, политзаключенный оптимистично смотрит на происходящее в Украине.

«Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочным сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве», — рассказал адвокат.

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно.

По версии следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 — начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицали все обвинения, а Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне. Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.