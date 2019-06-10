Освободят или заберет Всевышний: Адвокат рассказал о состоянии политзаключенного Карпюка
Российский адвокат Алексей Барановский посетил во Владимирской колонии Т-2 Владимирский централ политзаключенного украинца Николая Карпюка.
Об этом сообщает Громадське.
По его словам, Карпюк очень скучает по семье.
«В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний», — сказал Карпюк.
Однако, по словам правозащитника, политзаключенный оптимистично смотрит на происходящее в Украине.
«Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочным сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве», — рассказал адвокат.
26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно.
По версии следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 — начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.
Оба отрицали все обвинения, а Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне. Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.