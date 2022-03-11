В Черниговской области от оккупантов освободили пять населенных пунктов 11 марта, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Силы сопротивления освободили пять населенных пунктов в Черниговской области (Фото:Оперативное командование Север)

Силы сопротивления освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«Подразделения Российской Федерации не могут в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа», — говорится в сообщении.

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