Осужденный в Крыму украинский политзаключенный Балух объявил о прекращении голодовки

Осужденный в аннексированом Россией Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку, которую он держал более 200 дней.

Соответствующее обращение политзаключенного зачитал архиепископ УПЦ КП Климент на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.

"Используя последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь, я решил прекратить режим голодовки", - написал Балух.

3 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма смягчил в месяц приговор Балуху по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания.

Владимир Балух объявил голодовку 19 марта 2018 года в знак протеста против преследования.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.